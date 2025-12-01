Totti: "Ci sono squadre più pronte ma la Roma può dire la sua". VIDEOvideo
Da Miami, dove è stato impegnato all’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex capitano è stato intervistato da Gianluca Di Marzio e ha parlato dei giallorossi, dopo la sconfitta col Napoli: “Negli scontri diretti non è andata molto bene ma la Roma può dire la sua -le parole di Francesco Totti -Finora non si è visto il lavoro di Gasperini ed è tra le prime tre: che sia di buon auspicio e che da qui alla fine prenda la mentalità del mister. Ci sono squadre più pronte e attrezzate ma la Roma è una buona squadra”
