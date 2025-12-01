Offerte Black Friday
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti Live, news e video
Arrow-link
Arrow-link

Totti: "Ci sono squadre più pronte ma la Roma può dire la sua". VIDEO

video

Da Miami, dove è stato impegnato all’EA7 World Legends Padel Tour, l’ex capitano è stato intervistato da Gianluca Di Marzio e ha parlato dei giallorossi, dopo la sconfitta col Napoli: “Negli scontri diretti non è andata molto bene ma la Roma può dire la sua -le parole di Francesco Totti -Finora non si è visto il lavoro di Gasperini ed è tra le prime tre: che sia di buon auspicio e che da qui alla fine prenda la mentalità del mister. Ci sono squadre più pronte e attrezzate ma la Roma è una buona squadra”

SVILAR: "CHE IMPATTO GASPERINI"

TAG:

Prossimi Video

Nicola: "Vardy grande campione, per noi valore aggiunto"

Serie A

Bologna-Cremonese 1-3: gol e highlights

Serie A

Bonucci: "Chiesa e la Nazionale, vi spiego"

nazionale

Gran Galà del Calcio, McTominay miglior giocatore 2024-2025

Serie A

Ausilio: "Non sorpresi da Chivu, sul mercato invernale..."

inter

Bertola: "Nesta un idolo, Thuram l'avversario più tosto"

Serie A