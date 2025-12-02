Torino, Cairo: "Non mi spiego le sconfitte con Como e Lecce, ho fiducia in Baroni". VIDEOIntervista
Urbano Cairo è intervenuto a Sky Sport per analizzare il momento del Torino, reduce da due stop consecutivi, contro Como e Lecce. "Dobbiamo rimboccarci le maniche, bisogna recuperare il gioco e la compattezza delle sei partite precedenti, in cui abbiamo sempre fatto punti". Sulla difesa del Torino, Cairo ha detto: "Abbiamo collezionato cinque clean sheet, contro squadre notevoli come Roma, Napoli e Juventus. Non mi spiego alcuni momenti di appannamento, come contro il Como, ma rimango fiducioso". La prossima sfida in campionato del Torino sarà contro il Milan lunedì alle 20:45, match che sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio, oltre che in streaming su NOW.
