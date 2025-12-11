Offerte Sky
Inter, Marotta: "Sconfitta immeritata contro il Liverpool, ma sono ottimista". VIDEO

INTER

Il presidente dell'Inter ha parlato a Sky dalla festa di Natale nerazzurra: "La sconfitta col Liverpool lascia amarezza perché è immeritata, ma ci darà una carica maggiore in vista delle ultime partite. Vogliamo arrivare tra le prime otto, due episodi hanno determinato altrettante sconfitte ma sono ottimista". Sulle difficoltà negli scontri diretti: "Il calcio è imprevedibile, erano state gare alla pari dove qualche errore ha determinato sconfitte". Sul mercato: "Guardiamo con grande attenzione se ci fossero opportunità, ma la rosa soddisfa allenatore e programma". E verso la sfida al Genoa in diretta domenica alle 18 su Sky: "Marassi è uno stadio particolare, giocheremo con determinazione"

GLI HIGHLIGHTS DI INTER-LIVERPOOL 0-1

