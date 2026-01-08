Juventus, con Spalletti ha ora una sua identità: l'analisi allo Sky Calcio Club. VIDEOsky calcio club
Allo Sky Calcio Club l'analisi sul momento della Juventus: si inizia a riconoscere il gioco di Luciano Spalletti che, dopo qualche difficoltà iniziale, sembra aver dato finalmente un'identità ai bianconeri, pronti a lottare fino all'ultimo per conquistare almeno un posto nella prossima Champions. Guarda il VIDEO
Prossimi Video
Chivu: "La squadra ha avuto il giusto atteggiamento"
Serie A
Sarri: "Ratkov non lo conosco. Raspadori? Parlato tempo fa"
lazio
Akanji: "Futuro? Sono felice all'Inter"
Serie A
Cuesta: "Ci abbiamo provato, ma serve concretizzare..."
Serie A
Parma-Inter 0-2: gol e highlights
Serie A
Lazio-Fiorentina 2-2: gol e highlights
Serie A
Torino-Udinese 1-2: gol e highlights Serie A
Serie A