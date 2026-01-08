Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Juventus, con Spalletti ha ora una sua identità: l'analisi allo Sky Calcio Club. VIDEO

sky calcio club

Allo Sky Calcio Club l'analisi sul momento della Juventus: si inizia a riconoscere il gioco di Luciano Spalletti che, dopo qualche difficoltà iniziale, sembra aver dato finalmente un'identità ai bianconeri, pronti a lottare fino all'ultimo per conquistare almeno un posto nella prossima Champions. Guarda il VIDEO

TUTTI GLI HIGHLIGHTS DI SKY SPORT

TAG:

Prossimi Video

Chivu: "La squadra ha avuto il giusto atteggiamento"

Serie A

Sarri: "Ratkov non lo conosco. Raspadori? Parlato tempo fa"

lazio

Akanji: "Futuro? Sono felice all'Inter"

Serie A

Cuesta: "Ci abbiamo provato, ma serve concretizzare..."

Serie A

Parma-Inter 0-2: gol e highlights

Serie A

Lazio-Fiorentina 2-2: gol e highlights

Serie A