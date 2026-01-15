David Neres - rientrato in campo contro il Parma dopo la distorsione alla caviglia sinistra, rimediata nel match contro la Lazio dello scorso 4 gennaio - ha giocato solamente 32 minuti del recupero della 16^ giornata (entrato al 58' per Mazzocchi e sostituito al 90' da Lucca). Uno spezzone di partita sottotono e l'uscita dal campo a sorpresa per l'esterno brasiliano, che però dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Conte per la sfida contro il Sassuolo al 'Maradona' (sabato 17 gennaio alle 18)

BESIKTAS E AL HILAL SU LUCCA