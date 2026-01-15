Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Napoli, per Neres solo 32' col Parma: ma c'è fiducia per il Sassuolo

napoli
©IPA/Fotogramma

David Neres - rientrato in campo contro il Parma dopo la distorsione alla caviglia sinistra, rimediata nel match contro la Lazio dello scorso 4 gennaio - ha giocato solamente 32 minuti del recupero della 16^ giornata (entrato al 58' per Mazzocchi e sostituito al 90' da Lucca). Uno spezzone di partita sottotono e l'uscita dal campo a sorpresa per l'esterno brasiliano, che però dovrebbe essere regolarmente a disposizione di Conte per la sfida contro il Sassuolo al 'Maradona' (sabato 17 gennaio alle 18)

BESIKTAS E AL HILAL SU LUCCA

TAG:

Prossimi Video

Atalanta, Raspadori parte dalla panchina contro il Pisa

Serie A

Neres, solo 32' col Parma: ma c'è fiducia per il Sassuolo

napoli

Juve, ottimismo per avere Yildiz a disposizione a Cagliari

Serie A

Juventus, Yildiz non si è allenato per influenza

Serie A

Gilardino: "Con l'Atalanta serve equilibrio e coraggio"

Serie A

Atalanta, Scamacca torna titolare con il Pisa

Serie A