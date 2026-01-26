Marchegiani a Sky Calcio Club: "Spalletti ha trasformato la Juventus"VIDEO ANALISI
Nel video Luca Marchegiani sottolinea a Sky Calcio Club il ruolo di Spalletti nella rinascita della Juventus. Ha preso la squadra lo scorso ottobre all’ottavo posto e l’ha portata fino al quinto: il distacco dalla vetta è cresciuto (era di 8 punti dal Napoli, ora sono 10 dall'Inter) ma si è azzerato quello dalla zona Champions: “Una squadra trasformata rispetto a due mesi fa e il lavoro di Spalletti è stato importantissimo. Guardate l’approccio alla gara col Napoli. Mi ha entusiasmato. Aggressività, convinzione, forza fisica”.
Prossimi Video
Allegri: "Dobbiamo migliore nella velocità e nella tecnica"
Serie A
Gasperini: "Stiamo facendo un grande percorso"
Serie A
Ricci: "Un buon punto su un campo molto difficile"
Serie A
Ghilardi: "Nel 1° tempo avremmo potuto finalizzare di più"
Serie A
Roma-Milan 1-1: gol e highlights
Serie A
Lukaku torna in campo in Juve-Napoli dopo lo stop di 5 mesi
Serie A
Juve-Napoli, l’assist di tacco di Locatelli allo Sky Tech
Serie A