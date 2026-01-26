Nel video Luca Marchegiani sottolinea a Sky Calcio Club il ruolo di Spalletti nella rinascita della Juventus. Ha preso la squadra lo scorso ottobre all’ottavo posto e l’ha portata fino al quinto: il distacco dalla vetta è cresciuto (era di 8 punti dal Napoli, ora sono 10 dall'Inter) ma si è azzerato quello dalla zona Champions: “Una squadra trasformata rispetto a due mesi fa e il lavoro di Spalletti è stato importantissimo. Guardate l’approccio alla gara col Napoli. Mi ha entusiasmato. Aggressività, convinzione, forza fisica”.

SKY CALCIO CLUB, IL MEGLIO DELL'ULTIMA PUNTATA