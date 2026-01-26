Costacurta: "Fossi nelle altre big mi preoccuperei di questo Milan"VIDEO ANALISI
Nel video Alessandro Costacurta analizza a Sky Calcio Club i margini di miglioramento del Milan: da Leao a Pulisic, fino alla difesa spesso salvata sa un super Maignan: “Concedono tanti tiri agli avversari e hanno diversi top player che non stanno esprimendo il loro massimo. Eppure, nonostante tutto questo, sono lì in alto in classifica. Hanno margini di miglioramento enormi. Fossi nelle altre squadre mi preoccuperei…”
Prossimi Video
Allegri: "Dobbiamo migliore nella velocità e nella tecnica"
Serie A
Gasperini: "Stiamo facendo un grande percorso"
Serie A
Ricci: "Un buon punto su un campo molto difficile"
Serie A
Ghilardi: "Nel 1° tempo avremmo potuto finalizzare di più"
Serie A
Roma-Milan 1-1: gol e highlights
Serie A
Lukaku torna in campo in Juve-Napoli dopo lo stop di 5 mesi
Serie A
Juve-Napoli, l’assist di tacco di Locatelli allo Sky Tech
Serie A