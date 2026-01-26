Costacurta: "Fossi nelle altre big mi preoccuperei di questo Milan"

Nel video Alessandro Costacurta analizza a Sky Calcio Club i margini di miglioramento del Milan: da Leao a Pulisic, fino alla difesa spesso salvata sa un super Maignan: “Concedono tanti tiri agli avversari e hanno diversi top player che non stanno esprimendo il loro massimo. Eppure, nonostante tutto questo, sono lì in alto in classifica. Hanno margini di miglioramento enormi. Fossi nelle altre squadre mi preoccuperei…”

SKY CALCIO CLUB, IL MEGLIO DELL'ULTIMA PUNTATA