Milan, Gabbia punta a rientrare contro la Cremonese

Nel VIDEO Manuele Baiocchini ci aggiorna sulla ripresa degli allenamenti in casa Milan in vista della Cremonese con Gabbia, risparmiato nel match col Parma per un fastidio muscolare nel riscaldamento, che punta al rientro dal primo minuto. Oggi ha svolto cure e terapie per provare a ridurre i tempi di recupero. Leao ha terminato allenamento un po' prima. L'attaccante portoghese sta continuando a gestire questa infiammazione fra l'addome e il pube che lo condiziona. Anche Pulisic è alla ricerca della migliore condizione e allora non è escluso che a Cremona possa toccare a Nkunku dall'inizio. Assente ovviamente Loftus-Cheek che dopo l'operazione al volto resterà fuori per almeno due mesi