Inter verso Firenze, Bastoni lavora parzialmente col gruppo

Il difensore dell'Inter e della Nazionale - cha ha rimediato una forte contusione alla tibia l'8 marzo nel derby di Milano - ha svolto parte del lavoro in gruppo. Nella giornata di giovedì potrebbe tornare a svolgere regolarmente tutta la seduta insieme ai compagni di squadra, in vista di una convocazione per la trasferta di Firenze (domenica 22 marzo ore 20.45). Per quanto riguarda Lautaro Martinez invece non verrà preso alcun rischio. Nella migliore delle ipotesi l'attaccante argentino sarà in panchina contro i viola. Nel VIDEO le ultime news con l'inviato ad Appiano Gentile Matteo Barzaghi
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