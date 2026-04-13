"Contro il Como è stata una partita bella, vinta meritatamente dall'Inter contro una squadra che ha dimostrato di essere all'altezza. Le parole di Chivu? Ultimamente in Italia c'è paura di indicare gli obiettivi da raggiungere. L'Inter deve essere coraggiosa, questo fa parte del dna di un club che vuole vincere". Lo ha detto il presidente dell'Inter Giuseppe Marotta, intervenuto al termine dell'assemblea della Lega Serie A. "Il rigore? Tutti hanno evidenziato come non era calcio di rigore ed è evidente che non siamo tanto risentiti perché abbiamo vinto, ma immaginate se quel rigore avesse portato a un esito diverso, allora saremmo qui oggi a recriminare - ha aggiunto -. Fa parte di quegli errori che nell'arco di una stagione si commettono, in questo momento si verificano spesso, però spero che possa spingere coloro i quali sono designati a fare delle riflessioni e trovare ancora una volta una simbiosi tra quello che è il protocollo del VAR e l'arbitro in campo"