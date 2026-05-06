Nel VIDEO, il ricordo del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta di Evaristo Beccalossi, morto all'età di 69 anni: "Era un calciatore che ha vissuto il suo splendore in un calcio molto romantico. È stato artefice di giocate veramente sublimi che hanno emozionato tutti i tifosi, anche quelli avversari, per cui il suo ricordo deve essere un ricordo estremamente positivo. Me lo ricordo quando giocava a Brescia e io ero un giovane dirigente. Un giocatore di oggi che somiglia a Beccalossi? Nico Paz."

BECCALOSSI, ADDIO ALLA LEGGENDA DELL'INTER