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Beccalossi, il ricordo di Marotta: "Danzava sul campo, ha vissuto in un calcio romantico"

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©IPA/Fotogramma

Nel VIDEO, il ricordo del presidente dell'Inter Giuseppe Marotta di Evaristo Beccalossi, morto all'età di 69 anni: "Era un calciatore che ha vissuto il suo splendore in un calcio molto romantico. È stato artefice di giocate veramente sublimi che hanno emozionato tutti i tifosi, anche quelli avversari, per cui il suo ricordo deve essere un ricordo estremamente positivo. Me lo ricordo quando giocava a Brescia e io ero un giovane dirigente. Un giocatore di oggi che somiglia a Beccalossi? Nico Paz."

BECCALOSSI, ADDIO ALLA LEGGENDA DELL'INTER

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