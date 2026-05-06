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Juventus, le news dall'allenamento: Vlahovic, Yildiz, Holm e Thuram in gruppo. VIDEO

verso il lecce

Nel video gli aggiornamenti dall'allenamento della Juventus in vista della sfida contro il Lecce (sabato 9 maggio alle 20:45 in diretta su Sky e in streaming su NOW). Dalla Continassa arrivano segnali positivi per Spalletti: Dusan Vlahovic, Khephren Thuram, Kenan Yildiz ed Emil Holm hanno lavorato regolarmente in gruppo. Gli unici assenti restano Arkadiusz Milik e Juan Cabal: il colombiano continua il recupero dall'infortunio all'adduttore con rientro previsto a metà maggio

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