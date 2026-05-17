La Roma dovrebbe tenere Dybala o no? Il dibattito al Club

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Dybala-Roma, il dibattito sul futuro dell'argentino a Sky Calcio Club. VIDEO

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La qualità mostrata dall’argentino nel derby vinto sulla Lazio fa ripartire il dibattito: la Roma dovrebbe tenere Dybala oppure no? Discussione accesa anche a Sky Calcio Club, con posizioni differenti. Montolivo: "Se è quello visto in questo derby è da tenere, quando sta bene è un giocatore fantastico". Marocchi: "Su Dybala è difficile prendere una decisione, è chiaro che quando giochicchia un po’ ti migliora la squadra ma la vera sostanza l’hanno data gli altri, come Svilar, Mancini e Cristante". Nel VIDEO il dibattito degli ospiti di Fabio Caressa

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