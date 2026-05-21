Napoli, grigliata a Castel Volturno per salutare Conte

Nel centro sportivo del Napoli è stata organizzata per pranzo una grigliata per salutare Antonio Conte, che dopo la sfida dell'ultima giornata contro l'Udinese non sarà più l'allenatore del club. Nelle due stagioni in panchina ha conquistato uno scudetto e una Supercoppa italiana. La scorsa settimana - col successo contro il Pisa - ha guadagnato l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League. Nel VIDEO le news con l'inviato a Castel Volturno Francesco Modugno
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