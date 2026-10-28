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Galloppa e Tomei sono i nuovi volti di questa Serie B

Daniele Barone

Daniele Barone

Carriere ed età diverse, in comune tanta gavetta tra giovanili e serie minori. Identità e gioco ben definiti (più offensivo il Modena, quasi insuperabile la difesa dell'Ascoli), in lotta per un posto dietro al Palermo di Pippo Inzaghi, per tutti la squadra da battere

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