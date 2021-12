Stipendi non pagati, -2 in classifica al Catania

I rossazzurri penalizzati di 2 punti nell'attuale classifica per il mancato pagamento da parte della società degli emolumenti relativi alla mensilità di giugno. La squadra di Baldini ora è undicesima con 20 punti nel girone C di Serie C

Due punti di penalizzazione al Catania, squadra che milita nel girone C di Serie C, da scontarsi nella corrente stagione in corso. È questo l’esito della sentenza odierna del Tribunale Federale Nazionale, dopo il deferimento del procuratore federale dello scorso 5 novembre, in ordine al mancato pagamento da parte della società degli emolumenti a diversi tesserati relativi alla mensilità del giugno scorso, un “debito” nei confronti dei propri tesserati che il club siciliano avrebbe dovuto saldare entro e non oltre agosto 2021. Una scadenza non rispettata, che ha portato così alla penalizzazione di due punti in classifica.