Nel weekend è partita in esclusiva su Sky la nuova stagione della Serie C Now, che sotto la guida del presidente Matteo Marani ha visto cambiare radicalmente e in positivo mentalità, qualità del prodotto e presenze allo stadio. Un mix di azioni concertate e nuova disponibilità al dialogo che ha consentito al campionato che sta alla base del calcio professionistico di evolversi verso nuovi orizzonti. Ne abbiamo parlato in esclusiva con l'uomo che sta alle spalle di questa rivoluzione