Un anno fa è tornato a Ferrara per aiutare la sua Spal a rilanciarsi dopo la retrocessione in Serie C. Oggi, a quarantanni sonati, è il capocannoniere di questo inizio di stagione, con 4 reti segnate nelle prime 5 giornate. Laureato, patentino da ds già in tasca, Mirco vuole semplicemente godersi il suo ultimo anno in campo, continuando a fare quello che gli è sempre riuscito meglio. E' lui il personaggio della settimana di Area C