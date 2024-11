Attaccante esterno, veloce e potente, di cognome Baldé. No, non stiamo parlando di Keita, ma del fratello Ibourahima, che nel weekend ha segnato un gol decisivo nel finale per la vittoria del Giugliano contro il Trapani in Serie C. La quinta rete in otto partite giocate in stagione per ‘Ibou’, che ha un sogno nel cassetto: scendere in campo contro (o con) suo fratello