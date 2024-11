Terzini, fratelli e tifosi: Christian, il Dimarco dell'Alcione

Il legame tra due fratelli è unico, soprattutto quando si condividono le stesse passioni ed esperienze. Lo possono testimoniare bene Federico e Christian Dimarco, terzini sinistri rispettivamente di Inter e Alcione, che in questa stagione si sono ritrovati a Milano e non perdono occasione per fare il tifo l’uno per l’altro, davanti alla tv o allo stadio