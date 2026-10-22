La scuola di Valente: "Spazzavo il pallone, ora costruisco dal basso"

Non è frequente trovare un allenatore con un passato da portiere. E non è frequente nemmeno pensare che quell'allenatore, prima, avesse anche fatto il responsabile delle vendite di un negozio di fiori. “A un certo punto dovevo cambiare vita”, racconta Valente, allenatore del Lecco con un passato nelle giovanili del Friburgo. Dove ha coltivato il talento di Manzambi
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