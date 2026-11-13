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l'intervista

Mandorlini: "Vi spiego il progetto Ronaldinho a Ravenna"

Valentino Della Casa

L'attesa per Dinho, la stagione e il sogno che non viene detto: l'allenatore del Ravenna racconta come la piazza si sta preparando al grande evento con il brasiliano e quale sia il progetto costruito insieme al figlio, Davide, suo direttore sportivo: “Livello sempre più alto, qui possiamo sognare”

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