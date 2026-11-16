il racconto
Ronaldinho e il signor Schultz
Ronaldinho sbarca a Ravenna e la Serie C finisce a Times Square. Tra tifosi in delirio, turisti tedeschi inizialmente venuti per la tomba di Dante e un monitor sostituito da una sedia, il Ravenna sogna in grande. Il presidente? Prende il caffè coi tifosi. Tutto quello che non avete visto del Dinho-day
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky Sport Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese
Tutti gli articoli di Sky Sport Insider
Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport
La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi