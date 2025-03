Dopo aver raccolto due punti nelle ultime otto giornate, il Milan Futuro è tornato a sperare nella salvezza grazie al successo per 3-2 contro il Campobasso, arrivato in extremis con la rete in pieno recupero di Camporese. A sbloccare il punteggio ci ha pensato Francesco Camarda che, lo scorso 10 marzo, ha compiuto 17 anni: Branca ha premiato il talento rossonero con un passaggio filtrante e Camarda ha trovato il gol (il terzo in campionato) con un guizzo in anticipo sul portiere in uscita

