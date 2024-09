Il Toro da primato anni '70 raccontato ai più giovani

Il primo posto in solitaria del Torino rievoca dolci ricordi nei tifosi granata, che non vincono uno scudetto dal lontanto 1976. Quella vittoria, arrivata 27 anni dopo Superga, è il frutto del coraggio di un giovane allenatore, delle reti dei 'Gemelli del gol' e della scaramanzia. Quella vittoria, arrivata in maniera impensabile, è una storia che merita di essere raccontata anche ai più giovani