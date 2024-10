Come Pippen a cavallo tra gli anni '80 e '90 e Curry prima del grande salto di qualche mese fa, il georgiano si trova in una situazione paradossale dal punto di vista contrattuale: è uno dei migliori nelle classifiche di rendimento, ma nelle retrovie in quella degli ingaggi. Il Napoli lo sa, l'agente chiede un nuovo contratto e per tutti la soluzione migliore sembra quella di risolvere la questione prima possibile. Sempre che De Laurentiis voglia ancora puntare sul georgiano