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l'analisi

Umiltà, presenza offensiva e il sapore del mare: cosà potrà portare Gonçalo Ramos al Milan

Pier Francesco Monachino

Un po' finalizzatore e un po' rifinitore, come modelli Ibrahimovic e Pauleta, capace di giocare sia da protagonista sia da spalla. L'amore per l'oceano, i soprannomi e il mantra insegnato dal padre. Chi è il nuovo centravanti del Milan

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