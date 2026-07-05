'L'Originale' ad Ancona: il dietro le quinte della quinta tappa dell’estate 2026

Riviviamo con gli occhi dell’Originale la tappa di Ancona: la settimana nelle Marche di Bonan, Di Marzio e Fayna è iniziata con la scelta di Nico Paz di restare al Como. L’altro colpo l’ha messo a segno il Milan chiudendo per Gonçalo Ramos, mentre la Juve ha annunciato Ekhator. Nel frattempo bolle in pentola il trasferimento di Gila (sorpasso del Milan sul Napoli) con l’Inter che lavora per Khalaili. Dal 6 luglio il tour dell’Originale prosegue a Pordenone: appuntamento in diretta dal lunedì al venerdì su Sky Sport
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