l'identikit
Mateo Pellegrino è quel tipo di attaccante che manca alla Juventus
Mateo Pellegrino è il figlio di una storia di calcio, ma vuole scriverne una tutta sua. Cresciuto tra continenti e sotto la rigida guida del padre Mauricio, oggi è un centravanti fisico e dominante nel gioco aereo che la Juventus vorrebbe portare a Torino. Le sue caratteristiche a confronto con quelle di Vlahovic e Kolo Muani
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