Mateo Pellegrino è il figlio di una storia di calcio, ma vuole scriverne una tutta sua. Cresciuto tra continenti e sotto la rigida guida del padre Mauricio, oggi è un centravanti fisico e dominante nel gioco aereo che la Juventus vorrebbe portare a Torino. Le sue caratteristiche a confronto con quelle di Vlahovic e Kolo Muani