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l'analisi

Sul carro di Tresoldi: a chi serve in Serie A

Valentino Della Casa
©Getty

La notte di San Siro è solo l'ultimo esempio di cosa possa dare l'attaccante del Brugge che ancora deve scegliere la sua nazionale maggiore. I dati sono impressionanti: è una punta moderna ma allo stesso tempo vecchio stile. E in Italia c'è una squadra che, dati alla mano, più di tutti potrebbe valorizzarlo

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