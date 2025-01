Non c’è solo il club granata per l’ex attaccante dell’Udinese. Anche il Como, assoluta protagonista del mercato fino a questo momento, pensa a lui. L’operazione è molto complicata per via dei costi (sia per la richiesta dell’Everton per il cartellino, sia per quella dell’ingaggio dell’attaccante portoghese). Ma qualche contatto c’è già stato per prendere informazioni per un discorso pronto a essere approfondito in caso di cessioni in attacco (Belotti su tutti, che piace moltissimo al Venezia, anche se non ha ancora avuto contatti col club)

CALCIOMERCATO: LE NEWS DEL 13 GENNAIO