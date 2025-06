Il capitano della Nazionale ha parlato ai microfoni di Sky Sport del suo futuro al termine della partita vinta dall'Italia contro la Moldavia per 2-0: "Adesso andiamo al Mondiale per Club. La mia priorità è il rinnovo con il Psg, penso che non ci sarà alcun tipo di problema perché sto bene e siamo una grande squadra". Nei prossimi giorni ci sarà un incontro a Los Angeles tra il club e gli agenti di Donnarumma - in scadenza nel 2026 - per discutere il possibile prolungamento del contratto