Roma, idee attacco: da Zirkzee a Lucca e Raspadori

La priorità per la Roma a gennaio è rinforzare l'attacco. L'obiettivo numero uno resta Zirkzee, ma in questo momento lo United non apre al prestito. I giallorossi pensano all'inserimento dell'obbligo di riscatto a condizioni reali, come la qualificazione in Champions. Al tempo stesso, però, ci sono anche altre idee. Piace Lucca che potrebbe lasciare Napoli in caso di pieno recupero di Lukaku. Si pensa a uno scambio con Ferguson che prima, però, tornerebbe al Brighton. C'è poi il nome di Raspadori che finora ha trovato poco spazio, ma ha la stima assoluta di Simeone. Se l'Atletico dovesse decidere di cederlo, la Roma è pronta. Infine c'è l'ipotesi di scambio con l'Everton tra Dovbyk e Beto