Juve, si lavora su rinnovo Yildiz. Per McKennie...

La Juve fa i suoi primi ragionamenti in ottica mercato, sia in entrata che in uscita. I bianconeri devono rinnovare il contratto di Kenan Yildiz, mentre non sono ancora iniziati i discorsi per il prolungamento di McKennie e Vlahovic. Si valuta Frattesi dall'Inter. Valentina Mariani nel VIDEO ci spiega i dettagli
