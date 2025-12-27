Juve, si lavora su rinnovo Yildiz. Per McKennie...

La Juve fa i suoi primi ragionamenti in ottica mercato, sia in entrata che in uscita. I bianconeri devono rinnovare il contratto di Kenan Yildiz, mentre non sono ancora iniziati i discorsi per il prolungamento di McKennie e Vlahovic. Si valuta Frattesi dall'Inter. Valentina Mariani nel VIDEO ci spiega i dettagli

