Marotta: "Conte sa distrarre l'attenzione". E su Frattesi e Palestra...

INTER

"Non voglio entrare in polemica. Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore”, così il presidente dell’Inter prima della partita contro l’Atalanta a Dazn. “Non voglio entrare in polemica. Conte è un bravo allenatore e un bravo comunicatore. Sa distrarre l'attenzione. Il favorito è nettamente il Napoli". Su Frattesi e le voci di mercato: “Il suo comportamento disciplinare sempre esemplare. Chivu si riferiva magari a una situazione in cui il giocatore che non ha continuità ha l'intenzione di pensare, immaginare alternative. Noi non vogliamo trattenere nessuno. Non è il caso, però, perché lui non ha manifestato intenzione di andare via. Avremo l'occasione di confrontarci". Infine, su Palestra: “E’ un grande giocatore, ma non è un nostro obiettivo: è dell'Atalanta, inutile avventurarsi su strade che non portano a nulla"

TAG:

Marotta: "Conte sa distrarre l'attenzione". E su Frattesi...

