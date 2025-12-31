Con Fabio Paratici, atteso a Firenze nei prossimi giorni, dal Tottenham arriverà in viola anche Manor Solomon. L’esterno sinistro d’attacco israeliano, di proprietà del club londinese -dove ha giocato solo nel '23/'24, arrivando proprio grazie a Paratici- è al momento in prestito al Villarreal (in Liga 6 presenze e 1 gol). Il prestito in Spagna verrà interrotto e Solomon arriverà in viola in prestito con opzione di riscatto. Classe '99, in passato ha vestito anche le maglie di Shakhtar, Fulham e Leeds. Vanta anche 48 presenze (con 8 gol) con la nazionale di Israele: ha giocato titolare anche nelle ultime due sfide di qualificazioni mondiali contro l’Italia

