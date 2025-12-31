Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Fiorentina, Manor Solomon in arrivo dal Tottenham. Le news di calciomercato

Calciomercato

Con Fabio Paratici, atteso a Firenze nei prossimi giorni, dal Tottenham arriverà in viola anche Manor Solomon. L’esterno sinistro d’attacco israeliano, di proprietà del club londinese -dove ha giocato solo nel '23/'24, arrivando proprio grazie a Paratici- è al momento in prestito al Villarreal (in Liga 6 presenze e 1 gol). Il prestito in Spagna verrà interrotto e Solomon arriverà in viola in prestito con opzione di riscatto. Classe '99, in passato ha vestito anche le maglie di Shakhtar, Fulham e Leeds. Vanta anche 48 presenze (con 8 gol) con la nazionale di Israele: ha giocato titolare anche nelle ultime due sfide di qualificazioni mondiali contro l’Italia 

TUTTE LE NEWS DI CALCIOMERCATO

TAG:

Prossimi Video

Cancelo in rottura con l'Al-Hilal, sondaggi per Inter e Juve

Calciomercato

Napoli, le parole di Manna su Lucca e Lang

Calciomercato

La Roma non molla Zirzkee, lui intanto segna ai Wolves

Calciomercato

Juventus, Tonali idea concreta per il mercato estivo

Calciomercato

Premier, City pronto a spendere circa 75 milioni per Semenyo

Calciomercato

Milan, Disasi un obiettivo, così come il rinnovo di Maignan

Calciomercato