Fiorentina, offerta per Thorstvedt: ma il Sassuolo è un muro: le news di calciomercatoCalciomercato
La Fiorentina insiste per Kristian Thorstvedt: proposto un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro in caso di salvezza. Il Sassuolo non intende privarsi del centrocampista norvegese, ma il giocatore non vuole rinnovare il suo contratto, in scadenza fra un anno e mezzo. Le ultime
