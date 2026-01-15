Offerte Sky
Fiorentina, offerta per Thorstvedt: ma il Sassuolo è un muro: le news di calciomercato

Calciomercato
©Ansa

La Fiorentina insiste per Kristian Thorstvedt: proposto un prestito con obbligo di riscatto a 12 milioni di euro in caso di salvezza. Il Sassuolo non intende privarsi del centrocampista norvegese, ma il giocatore non vuole rinnovare il suo contratto, in scadenza fra un anno e mezzo. Le ultime

