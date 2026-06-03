Lazio, Gattuso a Formello: manca solo l'ufficialità. VIDEO

Lazio, Gattuso a Formello: manca solo l'ufficialità. VIDEOvideo
Nel VIDEO le prime immagini di Gennaro Gattuso che arriva a Formello per iniziare la sua avventura alla guida della Lazio. Manca ancora l'ufficialità ma sarà lui il nuovo allenatore della Lazio dopo la separazione con Maurizio Sarri. Gattuso era accompagnato da una parte del suo staff con il vice Luigi Riccio. Dovrebbe incontrare il presidente Claudio Lotito e il direttore sportivo Angelo Fabiani per iniziare a pianificare la prossima stagione
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