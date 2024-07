Giro d'Italia Women, vince Elisa Longo Borghini

Elisa Longo Borghini ha vinto il Giro d'Italia Women. La 32enne di Verbania riporta il trofeo in Italia dopo 16 anni. L'ultimo successo era stato firmato infatti da Fabiana Luperini nel 2008. Nella tappa finale a L'Aquila l'azzurra doveva difendere un solo secondo di vantaggio su Kopecky. Resiste alla ruota della belga per tutta la frazione conclusiva, per poi staccarla incrementando il distacco finale. Longo Borghini ha indossato la maglia rosa dalla prima (con la vittoria nella cronometro di Brescia) all'ultima tappa.

Classifica finale

1) Elisa LONGO BORGHINI in 24:02:16

2) Lotte Kopecky (Bel) +0'21"

3) Neve Bradbury (Aus) +1'16"

4) Pauliena Rooijakkers (Ola) +2'05"

5) Juliette Labous (Fra) +2'15"