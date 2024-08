Che sia la Vuelta buona?

Al via da Lisbona, dopo 27 anni, il 79° Giro di Spagna. Senza i 'Big Three' Pogačar, Vingegaard ed Evenepoel, per Roglić è la grande occasione per raggiungere Roberto Heras, con quattro successi il più vittorioso di sempre. Ma dopo la caduta e il ritiro al Tour, per lo sloveno non sarà facile. E chissà che per Antonio Tiberi, alla quarta partecipazione, non sia…