Dunbar vince a Padron. O'Connor resta leader

Dunbar sorprende tutti e fa sua l'11^ tappa della Vuelta, scattando nell'ultimo chilometro con grande scelta di tempo. L'australiano O'Connor resta in maglia rossa ma adesso vede assottigliarsi il vantaggio su Roglic

Eddie Dunbar vince l'undicesima tappa della Vuelta trionfando al traguardo di Padron al termine di un finale di tappa spettacolare. L'irlandese della Team Jayco Alula ha sorpreso il gruppetto con cui era andato in fuga con ottima scelta di tempo a 500m dall'arrivo creando il vuoto dietro di sé e andando a raccogliere la vittoria più prestigiosa della sua carriera. In una tappa caratterizzata da continui saliscendi (166,5 chilometri con un dislivello totale di 2890 metri) l'australiano Ben O'Connor (Decathlon AG2R La Mondiale Team), arrivato con un ritardo di oltre 4' sul vincitore, resta al comando della classifica generale, perdendo però parte del suo vantaggio su Primoz Roglic, che lo ha preceduto di una quarantina di secondi sul traguardo. Sesto posto per il migliore degli italiani, Filippo Zana.