Dopo la doppietta Giro-Tour, Pogačar al mondiale svizzero insegue la 'Tripla Corona' riuscita solo a Merckx 1974 e Roche 1987. Con 4474 metri di dislivello in 273,9 km lo sloveno è il favorito, ma non più l’unico: van der Poel vuole il bis di Glasgow, Evenepoel lo storico poker di ori olimpici e iridati a crono e in linea, Hirschi corre in casa, ha vinto cinque gare in fila e lasciando la UAE per la Tudor non dovrà più correre per… Tadej