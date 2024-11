La prima kermesse andò in scena nel 1909 e fu una storia incredibile: a vincere l'ultima tappa fu lo sconosciuto Dario Beni da Roma (ritratto qui in foto), che non gareggiava per nessuna squadra. Il successo fu enorme, il premio ambitissimo. Della nascita del Giro d'Italia racconta su Sky Sport Insider Lucio Rizzica