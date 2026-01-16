Introduzione
Il Grand Depart del Tour de France 2027 si svolgerà ancora all'estero. Se tra pochi mesi toccherà a Barcellona, il prossimo anno sarà la volta della Gran Bretagna per la terza volta nella storia. Il via il 2 luglio da Edimburgo, in Scozia, per poi attraversare anche l'Inghilterra e il Galles con Liverpool e Cardiff protagoniste di due arrivi di tappa. L'ultima volta che la Grande Boucle partì oltremanica fu nel 2014 e vinse Vincenzo Nibali
Quello che devi sapere
Il Tour 2027 parte ancora dalla Gran Bretagna
Sarà la terza volta nella storia dopo il 2007 (da Londra) e il 2014 (da Leeds). Se però nelle due precedenti occasioni le tappe si erano sempre corse in terra inglese, il prossimo anno si pedalerà anche in Scozia e in Galles. La partenza assoluta sarà da Edimburgo, mentre nella terza frazione si arriverà a Cardiff. In mezzo, tappa inglese con traguardo a Liverpool. Di seguito l'altimetria e la lunghezza delle tre tappe già disegnate:
2 luglio, 1^ tappa: da Edimburgo a Carlisle
Verosimilmente, la prima maglia gialla del Tour de France 2027 sarà un velocista. Il percorso è leggermente movimentato nella prima metà, ma con un solo GPM dopo 64 km di corsa. Ne mancheranno poi altri 120, di cui la maggior parte pianeggianti, in particolar modo nel finale
- Lunghezza della tappa: 184 km
3 luglio, 2^ tappa: da Kesswick a Liverpool
Frazione lunghissima che scatterà dall'incantevole scenario del Lake District National Park per approdare nella città dei Beatles. Tappa molto lunga, adatta ai fuggitivi e agli attaccanti. Cinque GPM lungo il percorso per creare selezione, ma il finale piatto potrebbe permettere ai velocisti più resistenti di giocarsi ancora la vittoria e alla maglia gialla di conservarla ancora per un altro giorno
- Lunghezza di tappa: 223 km
4 luglio, 3^ tappa: da Welshpool a Cardiff
Un'altra frazione lunga, ma con un più alto coefficiente di difficoltà. 8 GPM, di cui 6 negli ultimi 80 km. Si tratterà di salite brevi, ma aspre. Soprattutto le ultime saranno lunghe tra gli 1 e 2 km, ma presenteranno dislivelli che supereranno la doppia cifra fino all'11%. Forse già i favoriti alla vittoria finale saranno chiamati a mettersi in mostra
- Lunghezza della tappa: 223 km
Un bellissimo precedente
Il Tour de France è partito dal Regno Unito anche nel 2007, per l'esattezza da Londra, e nel 2014 da Leeds, sempre in Inghilterra. Quest'ultima fu l'edizione vinta da Vincenzo Nibali, il primo italiano a trionfare al Tour dopo Pantani (1998) e finora l'ultimo azzurro nell'albo d'oro della corsa. Il siciliano corse un Tour magistrale, mettendosi in mostra già dalle tappe inglesi e conquistando sia la seconda frazione a Sheffield che quella maglia gialla che non avrebbe mai più mollato fino alla fine, eccezion fatta per la 9^ tappa