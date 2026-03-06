Introduzione
La stagione ciclistica entra nel vivo con l'ormai consueto appuntamento sugli sterrati toscani. La "Strade Bianche" avrà ancora ai nastri di partenza Tadej Pogacar, a caccia del poker dopo i successi del 2022, 2024 e 2025. Se la dovrà vedere con l'inglese Tom Pidcock, campione nel 2023 e secondo lo scorso anno dietro al fenomeno sloveno, ma anche con il giovane Seixas e il belga van Aert, vincitore nel 2020. Quest'anno la lunghezza del percorso è di 203 km, con 14 settori in sterrato, ovvero circa 64 km di strade bianche.
Quello che devi sapere
C'ERA UNA VOLTA L'"EROICA"
- In principio era l'Eroica, un omaggio ai pionieri del ciclismo e alle loro imprese sulle terribili strade sterrate del Novecento. Il nome della corsa cambiò dalla terza edizione, per quella che ormai viene ribattezzata la 'sesta' classica monumento del calendario: Strade Bianche, quelle tipiche della campagna senese. Oggi è considerata da molti al pari delle cinque Classiche Monumento (Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro di Lombardia) e quest'anno arriva alla 20^ edizione
CAMBIO DI STAGIONE
- La prima edizione è stata vinta nel 2007 dal russo Aleksandr Kolobnev (nella foto della premiazione con Paolo Bettini e Fiorenzo Magni). Fu l'unica autunnale: dall'anno successivo venne spostata a inizio marzo, prima della Tirreno-Adriatico e della Milano-Sanremo. La Strade Bianche è anche soprannominata "la classica del Nord più a sud d'Europa", perché unisce le caratteristiche della Roubaix con i suoi km in sterrato alla difficoltà dei "muri" che ricordano quelli del Giro delle Fiandre, le corse più caratteristiche del Nord Europa corse sempre in primavera
PERCORSO E ALTIMETRIA
- Percorso molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti circa 64 km di strade sterrate divise in 14 settori. Il totale del tragitto invece sarà 203 km, leggermente inferiore ai 213 dello scorso anno. Come al solito si partirà e si arriverà a Siena, nel favoloso traguardo di piazza del Campo, con partenza in zona Stadio/Fortezza Medicea
I TRATTI IN STERRATO
- Vidritta – 2,4km
- Bagnaia – 3,5km
- Radi – 4,4km
- Torrente Stile – 0,4km
- Lucignano d'Asso – 11,9km
- Pieve a Salti – 8km
- San Martino in Grania – 9,4km
- Monte Sante Marie – 11,5km
- Monteaperti – 0,6km
- Colle Pinzuto – 2,4km
- Le Tolfe – 1,1km
- Strada del Castagno – 0,7km
- Montechiaro – 3,3km
- Colle Pinzuto – 2,4km
- Le Tolfe – 1,1km
L'EDIZIONE 2025
- Piazza del Campo si è inchinata per la terza volta negli ultimi quattro anni a Tadej Pogacar. Lo sloveno si è imposto nuovamente per distacco nell'edizione più veloce di sempre (40.704 km/h) della Strade Bianche. Pogacar ha avuto la meglio nel testa a testa con Thomas Pidcock, un duello che è iniziato a 77 km dall'arrivo, lungo il settore di Monte Sante Marie, e che si è protratto fino ai -18 quando, nel tratto di Colle Pinzuto, Pogacar si è liberato definitivamente del vincitore dell'edizione 2023. Nel mezzo anche un brivido quando, ai -52, il campione del mondo è caduto in un tratto in discesa, fortunatamente senza conseguenze.
IL TRIS DI TADEJ E IL CEPPO A LUI DEDICATO
- Tadej Pogacar nella leggenda eterna alle Strade Bianche. Lo sloveno, tre volte vincitore (2022, 2024, 2025) della corsa di un giorno che fa da preludio alla stagione delle grandi classiche, ha avuto diritto a un cippo e l’intitolazione di un tratto di sterrato. Il campione del mondo darà il nome al tratto di Colle Pinzuto, storicamente uno dei punti decisivi di Strade Bianche. Pogacar è il secondo corridore a vedersi dedicare un tratto di strada bianca dopo lo svizzero Fabian Cancellara, che l’ha vinta nel 2008, 2012 e 2016.
I FAVORITI
- Tadej Pogacar è l'uomo che tutti proveranno a marcare, con lo sloveno a caccia del poker, ma all'esordio stagionale
- Insieme a lui il compagno di squadra alla UAE Emirates-XRG, il giovane messicano Isaac Del Toro, già vincitore di due tappe e della classifica generale dell'UAE Tour
- Attenzione poi a Wout van Aert (vincitore nel 2020), Thomas Pidcock (vincitore nel 2023, quarto nel 2024, secondo nel 2025) e al giovane francese Paul Seixas
L'ALBO D'ORO
2007 – Aleksandr Kolobnev
2008 – Fabian Cancellara
2009 – Thomas Löfkvist
2010 – Maksim Iglinskij
2011 – Philippe Gilbert
- 2012 – Fabian Cancellara
2013 – Moreno Moser
2014 – Michał Kwiatkowski
2015 – Zdeněk Štybar
2016 – Fabian Cancellara
2017 – Michał Kwiatkowski
2018 – Tiesj Benoot
2019 – Julian Alaphilippe
2020 – Wout van Aert
2021 – Mathieu van der Poel
2022 – Tadej Pogačar
2023 – Thomas Pidcock
2024 – Tadej Pogačar
2025 – Tadej Pogačar
LE SQUADRE PARTECIPANTI
- ALPECIN-PREMIER TECH
- BAHRAIN VICTORIOUS
- DECATHLON CMA CGM TEAM
- EF EDUCATION – EASYPOST
- GROUPAMA-FDJ UNITED
- INEOS GRENADIERS
- LIDL-TREK
- LOTTO INTERMARCHÉ
- MOVISTAR TEAM
- NSN CYCLING TEAM
- RED BULL – BORA – HANSGROHE
- SOUDAL QUICK-STEP
- TEAM JAYCO ALULA
- TEAM PICNIC POSTNL
- TEAM VISMA | LEASE A BIKE
- UAE TEAM EMIRATES XRG
- UNO-X MOBILITY
- XDS ASTANA TEAM
- PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
- TUDOR PRO CYCLING TEAM
- BARDIANI CSF 7 SABER
- MBH BANK CSB TELECOM FORT
- SOLUTION TECH NIPPO RALI
- TEAM POLTI VISITMALTA
- UNIBET ROSE ROCKETS
COME CAMBIA LA VIABILITA' A SIENA
- Nei giorni di gara, dalle ore 9 fino al termine delle manifestazioni di sabato 7 e domenica 8 marzo, sarà vietato il transito per tutte le categorie di veicoli lungo strada di Vico Alto, via Esterna Fontebranda, via di Fontebranda, via Santa Caterina, via delle Terme, piazza Indipendenza, via di Città, Banchi di Sotto e via Rinaldini; saranno inoltre attivati obblighi di svolta e modifiche alla circolazione in Logge del Papa, via San Vigilio, via Cecco Angiolieri, via Sallustio Bandini, via Lucherini, via Emilia (con doppio senso alternato), via Umbria, via Lombardia, via Abruzzi, via Liguria e via delle Regioni, che diverrà strada senza sfondo salvo residenti.
- In viale Rinaldo Franci, viale Luigi Cadorna e via Montesanto sarà vietata la sosta con rimozione dalle ore 5 di sabato 7 marzo alle ore 20 di domenica 8 marzo, con divieto di transito durante il posizionamento dei partecipanti e il passaggio della corsa.
- In via Giovanni Dupré sarà vietato il transito dalle ore 11 alle ore 18 di sabato 7 e domenica 8 marzo, con divieto di sosta a partire dalle ore 8.
- Per tutte le informazioni consultare il sito del Comune di Siena