Introduzione

La stagione ciclistica entra nel vivo con l'ormai consueto appuntamento sugli sterrati toscani. La "Strade Bianche" avrà ancora ai nastri di partenza Tadej Pogacar, a caccia del poker dopo i successi del 2022, 2024 e 2025. Se la dovrà vedere con l'inglese Tom Pidcock, campione nel 2023 e secondo lo scorso anno dietro al fenomeno sloveno, ma anche con il giovane Seixas e il belga van Aert, vincitore nel 2020. Quest'anno la lunghezza del percorso è di 203 km, con 14 settori in sterrato, ovvero circa 64 km di strade bianche.