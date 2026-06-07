Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Fai di Sky Sport il tuo sito preferito su Google
Arrow-link
Arrow-link

Tour Auvergne-Rhone Alpes (ex Delfinato), Baudin vince la 1^ tappa ed è maglia gialla

Ciclismo

Alex Baudin (EF Education-EasyPost) vince sulle strade di casa la prima tappa del Tour Auvergne-Rhone Alpes (l'ex Giro del Deflinato) e indossa la maglia di leader della classifica. L'attacco del francese, nella frazione da Vizille a Saint-Ismier, 146 km con oltre 3000 metri di dislivello, attacca sull'ultimo GPM di giornata e rimane da solo fino al traguardo. Nel finale attacco di una decina di corridori che prendono qualche secondo di vantaggio al traguardo sui big Seixas, Ayuso e Del Toro

L'ex Giro del Delfinato, da quest'anno Tour Auvergne-Rhone Alpes, inizia subito con una tappa dura e non banale: 3 GPM di seconda categoria, uno di 3^ e il GPM finale di 1^ categoria, una tappa di 146 km con oltre 3000 metri di dislivello. A vincere, sulle strade di casa, è Alex Baudin. Il 25 della EF Education-EasyPost, francese di Albertville, dopo una lunga fuga sferra l'attacco decisivo proprio sull'ultima salita di giornata, la Cote de Rousset, e rimane da solo fino al traguardo. Per Baudin oltre al successo di tappa anche la maglia gialla di leader della classifica generale. A 32 secondi un gruppetto di una decina di corridori che ha provato a soprendere il gruppo dei big nel finale, che però ha limitato i danni con la giovane stella francese Seixas, lo spagnolo Ayuso e il messicano Del Toro che hanno gestito e limitato i danni. Lunedì la seconda tappa da Saint-Martin-Le-Vinoux a Le Puy-en-Velay, 234 chilometri movimentati in cui attacchi e spettacolo non dovrebbero mancare. 

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Vollering vince sul Finestre, van der Breggen rosa

giro women

Secondo successo, dopo Santo Stefano di Cadore, per la campionessa europea: Demi Vollering vince...

A Gery la 7^ tappa, van der Breggen resta leader

giro women

Célia Gery vince la 7ª tappa del Giro d'Italia Women 2026, da Sorbolo Mezzani a Salice Terme...

Balsamo vince la 6^ tappa, van der Breggen in rosa

giro women

Ancora Elisa Balsamo. L'azzurra conquista la quarta tappa (compresa la prima frazione vinta per...

Vollering vince la 5^ tappa, van der Breggen rosa

Ciclismo

La fuoriclasse olandese vince la 5^ tappa del Giro Women, frazione alpina sulle Dolomiti....

Guercilena, addio alla Lidl-Trek dopo 16 anni

Ciclismo

Luca Guercilena lascerà il ruolo di capo della Lidl-Trek al termine del Tour de France 2026....
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS