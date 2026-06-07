L'ex Giro del Delfinato, da quest'anno Tour Auvergne-Rhone Alpes, inizia subito con una tappa dura e non banale: 3 GPM di seconda categoria, uno di 3^ e il GPM finale di 1^ categoria, una tappa di 146 km con oltre 3000 metri di dislivello. A vincere, sulle strade di casa, è Alex Baudin. Il 25 della EF Education-EasyPost, francese di Albertville, dopo una lunga fuga sferra l'attacco decisivo proprio sull'ultima salita di giornata, la Cote de Rousset, e rimane da solo fino al traguardo. Per Baudin oltre al successo di tappa anche la maglia gialla di leader della classifica generale. A 32 secondi un gruppetto di una decina di corridori che ha provato a soprendere il gruppo dei big nel finale, che però ha limitato i danni con la giovane stella francese Seixas, lo spagnolo Ayuso e il messicano Del Toro che hanno gestito e limitato i danni. Lunedì la seconda tappa da Saint-Martin-Le-Vinoux a Le Puy-en-Velay, 234 chilometri movimentati in cui attacchi e spettacolo non dovrebbero mancare.