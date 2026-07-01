Guercilena nuovo capo area ciclismo di Rcs Sport

Il Giro d'Italia (e non solo: Giro di Lombardia, Milano-Sanremo, Milano-Torino, Strade biance, Tirreno-Adriatico) ha una nuova guida. Come vi avevamo anticipato nelle scorse settimane, Luca Guercilena, dopo aver lasciato il ruolo di General manager della Lidl-Trek, diventa il nuovo capo dell'area ciclismo di Rcs Sport. L'incarico sarà operativo dal prossimo 1 settembre: "Benvenuto, Luca! Dall’1 settembre parte per una nuova avventura! Auguriamo a Luca Guercilena il meglio per questo nuovo incarico alla guida dell’area ciclismo di RCS Sport. Benvenuto nel team!". Questo il comunicato del Giro d'Italia

Guercilena: "Sfida entusiasmante"

"Sono orgoglioso di entrare a far parte di RCS Sport in un momento di grande evoluzione per il ciclismo. È una sfida entusiasmante che affronto con grande motivazione e senso di responsabilità. L’obiettivo sarà valorizzare ulteriormente le competenze già presenti, rafforzare il dialogo con istituzioni e squadre e contribuire allo sviluppo di nuovi progetti internazionali, portando il ciclismo a livelli sempre più alti". Paolo Bellino, Amministratore delegato di Rcs Sport: "L’ingresso di Luca Guercilena rappresenta un passo strategico per il rafforzamento dell’area ciclismo del nostro gruppo. La sua competenza, unita alla profonda conoscenza del movimento internazionale, ci consentirà di compiere un ulteriore salto di qualità sia sul piano organizzativo sia nello sviluppo futuro. Siamo certi che il suo contributo sarà determinante per consolidare il nostro ruolo di riferimento nel ciclismo mondiale".