Lo scalatore della Soudal Quick-Step, vincitore della mitica tappa sul Mont Ventoux nel 2025, sarà al via alla Grande Boucle, in programma dal prossimo 4 luglio. Valentin, con in testa il mito Pantani, ci ha confidato che il suo vero obiettivo è un altro: vincere la maglia rosa. L’intervista per Sky Sport Insider