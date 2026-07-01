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l'intervista

Paret-Peintre: “Vado al Tour, ma ho il Giro nel cuore: il sogno è vincere la maglia rosa”

Claudio Barbieri
©IPA/Fotogramma

Lo scalatore della Soudal Quick-Step, vincitore della mitica tappa sul Mont Ventoux nel 2025, sarà al via alla Grande Boucle, in programma dal prossimo 4 luglio. Valentin, con in testa il mito Pantani, ci ha confidato che il suo vero obiettivo è un altro: vincere la maglia rosa. L’intervista per Sky Sport Insider

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