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Sarà il Tour de France più stellare degli ultimi anni

Alberto Pontara

Alberto Pontara

Il 4 luglio da Barcellona prenderà il via l’edizione numero 113 del Tour de France, con un cast davvero stellare: da Pogačar a Vingegaard al giovanissimo idolo di casa Seixas ai fuoriclasse van der Poel ed Evenepoel. Una start list da togliere il fiato e che promette uno spettacolo senza pari almeno negli ultimi trent’anni. Con un grande, inevitabile, favorito per la vittoria finale…

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