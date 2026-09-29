Introduzione

Sono ufficiali i convocati della Federazione Ciclistica Italiana per i Campionati Europei di ciclismo su strada in programma a Lubiana dal 2 al 7 ottobre. Una settimana che assegnerà le maglie delle prove in linea e a cronometro. Le date da segnare sono soprattutto il 3 ottobre con la prova in linea femminile, il 4 con quella maschile. Senza dimenticare le cronometro (in programma tutte il 7 ottobre) e la staffetta mista, di cui l'Italia è campione del mondo in carica (6 ottobre). Assente Filippo Ganna (che si trasferisce su pista per i Mondiali di Shanghai), da Ciccone a Pellizzari ed Elisa Longo Borghini: di seguito tutti i convocati dell'Italia.