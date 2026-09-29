Introduzione
Sono ufficiali i convocati della Federazione Ciclistica Italiana per i Campionati Europei di ciclismo su strada in programma a Lubiana dal 2 al 7 ottobre. Una settimana che assegnerà le maglie delle prove in linea e a cronometro. Le date da segnare sono soprattutto il 3 ottobre con la prova in linea femminile, il 4 con quella maschile. Senza dimenticare le cronometro (in programma tutte il 7 ottobre) e la staffetta mista, di cui l'Italia è campione del mondo in carica (6 ottobre). Assente Filippo Ganna (che si trasferisce su pista per i Mondiali di Shanghai), da Ciccone a Pellizzari ed Elisa Longo Borghini: di seguito tutti i convocati dell'Italia.
Quello che devi sapere
La prova in linea élite maschile
- La gara regina si correrà domenica 4 ottobre
- Il percorso parte da Lubiana e arriva nella vicina cittadina di Sencur, dove bisogna percorrere più volte un circuito di 22,1 km, compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%.
- Il circuito si ripeterà cinque volte dopo una tratto iniziale pianeggiante di circa 82 km. Il Mozjanca verrà affrontato per l'ultima volta a circa 14 km dal traguardo: potrebbe essere il momento decisivo della corsa.
- Di seguito i convocati della corsa
Giulio Ciccone
- Nato a Chieti nel 1994 è uno dei riferimenti del ciclismo italiano nelle corse più dure e nelle giornate da scalatori. Corre per la Lidl-Trek e in carriera ha vinto tre tappe al Giro d'Italia, oltre alla classifica scalatori del Giro d’Italia nel 2019 e la maglia a pois al Tour de France 2023.
- Nel 2026 ha riconquistato la classifica degli scalatori indossando per un giorno la maglia rosa. Durante quest’estate ha chiuso al terzo posto alla Vuelta a Burgos mentre è arrivato sesto alla Clasica di San Sebastian.
- Agli ultimi Mondiali ha chiuso al 9° posto
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Ludovico Crescioli
- Ludovico Crescioli è nato a Empoli il 20 ottobre 2003. Passato professionista nel 2025 con il Team Polti VisitMalta dopo aver conquistato l'anno prima una vittoria di tappa al Tour de l'Avenir.
- Il 26 aprile 2026 ha conquistato la sua prima vittoria pro' al Giro dell'Appennino. Nello stesso anno ha esordito nei Grandi Giri, completando il Giro d'Italia al 27° posto. Sempre nel 2026 ha conquistato il 2° posto di tappa all'Arctic Race of Norway e al Trofeo Matteotti.
Ciclismo - Milano-Torino 2026
Alessandro Fancellu
- Nato a Como nel 2000, lo scalatore è professionista dal 2021. Esplode tra gli Juniores cogliendo uno storico bronzo in linea ai Mondiali di Innsbruck 2018. Passa pro nel team di Alberto Contador (EOLO-Kometa), vivendo stagioni difficili a causa di infortuni.
- Dopo una breve parentesi alla Q36.5 nel 2024, la svolta e la rinascita avvengono nel 2025 con il Team UKYO: conquista la classifica generale del Tour of Japan 2025, nello stesso anno si impone in Italia in una classica del calendario nazionale, la Milano-Rapallo.
- Nel 2026 si trasferisce alla formazione ProTeam italo-ungherese MBH Bank CSB Telecom Fort: vince la 4ª tappa del Giro della Repubblica Ceca e a settembre 2026 conquista frazione d'apertura del Giro d'Abruzzo a Casalincontrada.
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Christian Scaroni
- Nato a Brescia nel 1997, è uno dei corridori italiani più abituato alle corse giornaliere. Il risultato più importante della carriera è arrivato al Giro d'Italia 2025 con la vittoria nella 16^ tappa a San Valentino di Brentonico.
- Nel 2026 ha già centrato tre successi: la Classica Camp de Morvedre, una tappa del Giro d’Italia e la classifica generale del Tour of Oman.
- In estate ha poi chiuso 4° alla Clasica di San Sebastian, 3° alla Clasica Castilla y Leon e 7° al Tour de Pologne
SPAIN CYCLING
Giulio Pellizzari
- Nato a San Severino Marche nel 2003, è un altro dei giovani più promettenti del ciclismo italiano e corre, come Pellizzari, con la Red Bull-BORA-hansgrohe.
- Nel 2025 è arrivata la sua prima vittoria da professionista alla Vuelta a Espana anche se è stato il 2026 l’anno della sua consacrazione. Ha, infatti, vinto il Tour of the Alps, chiuso al terzo posto la Tirreno-Adriatico e il 2° al Tour of Slovenia.
- Ad agosto è arrivato un altro successo di tappa alla Vuelta a Burgos, terminata al 4° posto della classifica generale.
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Diego Ulissi
- Nato a Cecina in provincia di Livorno nel 1989, è un altro dei 'senatori' azzurri. Uno dei corridori con più grande esperienza, nel palmares vanta la vittoria in ben otto tappe al Giro d'Italia.
- Nel 2025 ha coronato anche il sogno di vestire, per due giorni, la maglia rosa. Sempre lo scorso anno ha vinto il Giro dell'Appennino e la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali, la terza tappa e la classifica generale del Giro d'Austria
-
Marco Frigo
- Classe 2000, il passista-scalatore è professionista dal 2023, anno in cui disputa il suo primo Giro d'Italia, sfiorando la vittoria con un 3° posto di tappa sul Colle Braida. La consacrazione arriva nel 2025 grazie alla vittoria nella 3ª tappa del Tour of the Alps. Pochi mesi dopo indossa la maglia azzurra e conquista l'argento europeo nella staffetta mista.
- Nel 2026 si trasferisce alla formazione NSN Cycling Team, dove esordisce al Tour de France.
- Ha già siglato un accordo pluriennale che lo porterà a correre con la UAE Team Emirates dal 2027.
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Alessandro Pinarello
- Nato a Conegliano nel 2003, lo scalatore passa al professionismo a soli 19 anni nel 2022 con la maglia della Bardiani CSF Faizanè. Nel 2025 ottiene ottimi piazzamenti tra i professionisti, chiudendo 4° al Giro della Toscana e 6° al Giro di Romagna.
- La svolta si concretizza nel 2026 con il passaggio nel World Tour alla NSN Cycling Team. Disputa una fantastica Tirreno-Adriatico 2026, chiusa nella top 10 generale, pochi giorni dopo in Spagna conquista la 5ª tappa del Gran Camiño 2026 sul traguardo del Monte Trega.
- In estate brilla anche nel nord Europa, conquistando un altro podio di rilievo con il 3° posto all'Arctic Race of Norway 2026.
Ciclismo - Giro d'Italia 2026 - Stage 18
La prova in linea élite femminile
- La prova élite femminile in linea si correrà sabato 3 ottobre con lo stesso percorso degli uomini, ma avrà solo tre giri del circuito finale invece di cinque.
- Si tratta di un dislivello di 1698 m per una lunghezza complessiva di 141.9 km. Di seguito le convocate azzurre:
- Francesca Barale
- Letizia Borghesi
- Eleonora Camilla Gasparrini
- Elisa Longo Borghini
- Gaia Masetti
- Soraya Paladin
- Silvia Persico
- Debora Silvestri
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Elisa Longo Borghini
- Nata a Ornavasso nel 1991, è una delle azzurre più vincenti di sempre. In carriera ha vinto due volte il Giro d'Italia Women, nel 2024 e nel 2025, oltre al Giro delle Fiandre, alla Parigi-Roubaix e alla Strade Bianche.
- Numerosi anche i titoli italiani e le medaglie in azzurro. In questa stagione ha centrato diversi importanti risultati vincendo lo UAE Tour Women e una tappa al Giro d'Italia Women che chiuso al 4° posto, ma, soprattutto, è arrivata terza al Tour de France femme 2026.
- A Montreal ha vinto il bronzo nella prova in linea e l'oro nella staffetta mista
Gara maschile in linea Under 23: i convocati
- Michele Bicelli
- Roberto Capello
- Stefano Masciarelli
- Nicolas Milesi
- Matteo Scalco
- Simone Zanini
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Gara femminile in linea Under 23: le convocate
- Eleonora Ciabocco
- Chantal Pegolo
- Gaia Segato
- Giada Silo
Prova maschile in linea Junior: i convocati
- Enrico Andrea Balliana
- Alessandro Battistoni
- Brandon Davide Fedrizzi
- Patrik Pezzo Rosola
- Marco Andrea Pierotto
- Marco Zoco
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Prova femminile in linea Junior: le convocate
- Azzurra Ballan
- Elisa Bianchi
- Rachele Cafueri
- Alessia Orsi
- Giorgia Pellizotti
- Matilde Rossignoli
Cronometro maschile élite: i convocati
- Il percorso è uguale per tutte le prove a cronometro: un solo giro del circuito di Sencur. Data la presenza dello strappo di Mozjanca, il percorso non è particolarmente adatto agli specialisti. Per vincere, bisogna avere (anche) un buon passo in salita.
- Tutte le cronometro individuali sono fissate mercoledì 7 ottobre, ultimo giorno della rassegna continentale.
- Assente Filippo Ganna (impegnato a metà ottobre nei Mondiali su pista), ecco i convocati:
- Mattia Cattaneo
- Marco Frigo
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Cronometro femminile élite: le convocate
- Elisa Longo Borghini
- Monica Trinca Colonel
Cronometro maschile Under 23: i convocati
- Roberto Capello
- Nicolas Milesi
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Cronometro uomini junior: i convocati
- Enrico Andrea Balliana
- Patrik Pezzo Rosola
Cronometro donne junior: le convocate
- Maria Acuti
- Linda Rapporti
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Mixed Relay (Staffetta mista) junior: i convocati
- Azzurra Ballan
- Elisa Bianchi
- Matilde Rossignoli
- Enrico Andrea Balliana
- Brandon Davide Fedrizzi
- Patrik Pezzo Rosola
Mixed Relay (staffetta mista) élite: i convocati
- Elisa Longo Borghini
- Monica Trinca Colonel
- Alessia Vigilia
- Mattia Cattaneo
- Marco Frigo
- Matteo Sobrero
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