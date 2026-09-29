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Europei di ciclismo in Slovenia, i convocati dell'Italia: da Ciccone a Longo Borghini

Ciclismo

Introduzione

Sono ufficiali i convocati della Federazione Ciclistica Italiana per i Campionati Europei di ciclismo su strada in programma a Lubiana dal 2 al 7 ottobre. Una settimana che assegnerà le maglie delle prove in linea e a cronometro. Le date da segnare sono soprattutto il 3 ottobre con la prova in linea femminile, il 4 con quella maschile. Senza dimenticare le cronometro (in programma tutte il 7 ottobre) e la staffetta mista, di cui l'Italia è campione del mondo in carica (6 ottobre). Assente Filippo Ganna (che si trasferisce su pista per i Mondiali di Shanghai), da Ciccone a Pellizzari ed Elisa Longo Borghini: di seguito tutti i convocati dell'Italia.

Quello che devi sapere

La prova in linea élite maschile

  • La gara regina si correrà domenica 4 ottobre
  • Il percorso parte da Lubiana e arriva nella vicina cittadina di Sencur, dove bisogna percorrere più volte un circuito di 22,1 km, compreso lo strappo di Mozjanca, salita dura con pendenze fino al 15,8%
  • Il circuito si ripeterà cinque volte dopo una tratto iniziale pianeggiante di circa 82 km. Il Mozjanca verrà affrontato per l'ultima volta a circa 14 km dal traguardo: potrebbe essere il momento decisivo della corsa. 
  • Di seguito i convocati della corsa

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Giulio Ciccone

  • Nato a Chieti nel 1994 è uno dei riferimenti del ciclismo italiano nelle corse più dure e nelle giornate da scalatori. Corre per la Lidl-Trek e in carriera ha vinto tre tappe al Giro d'Italia, oltre alla classifica scalatori del Giro d’Italia nel 2019 e la maglia a pois al Tour de France 2023. 
  • Nel 2026 ha riconquistato la classifica degli scalatori indossando per un giorno la maglia rosa. Durante quest’estate ha chiuso al terzo posto alla Vuelta a Burgos mentre è arrivato sesto alla Clasica di San Sebastian. 
  • Agli ultimi Mondiali ha chiuso al 9° posto

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Ludovico Crescioli

  • Ludovico Crescioli è nato a Empoli il 20 ottobre 2003. Passato professionista nel 2025 con il Team Polti VisitMalta dopo aver conquistato l'anno prima una vittoria di tappa al Tour de l'Avenir. 
  • Il 26 aprile 2026 ha conquistato la sua prima vittoria pro' al Giro dell'Appennino. Nello stesso anno ha esordito nei Grandi Giri, completando il Giro d'Italia al 27° posto. Sempre nel 2026 ha conquistato il 2° posto di tappa all'Arctic Race of Norway e al Trofeo Matteotti.

Ciclismo - Milano-Torino 2026
Ciclismo - Milano-Torino 2026
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Alessandro Fancellu

  • Nato a Como nel 2000, lo scalatore è professionista dal 2021. Esplode tra gli Juniores cogliendo uno storico bronzo in linea ai Mondiali di Innsbruck 2018. Passa pro nel team di Alberto Contador (EOLO-Kometa), vivendo stagioni difficili a causa di infortuni.
  • Dopo una breve parentesi alla Q36.5 nel 2024, la svolta e la rinascita avvengono nel 2025 con il Team UKYO: conquista la classifica generale del Tour of Japan 2025, nello stesso anno si impone in Italia in una classica del calendario nazionale, la Milano-Rapallo.
  • Nel 2026 si trasferisce alla formazione ProTeam italo-ungherese MBH Bank CSB Telecom Fort: vince la 4ª tappa del Giro della Repubblica Ceca e a settembre 2026 conquista frazione d'apertura del Giro d'Abruzzo a Casalincontrada.

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Christian Scaroni

  • Nato a Brescia nel 1997, è uno dei corridori italiani più abituato alle corse giornaliere. Il risultato più importante della carriera è arrivato al Giro d'Italia 2025 con la vittoria nella 16^ tappa a San Valentino di Brentonico. 
  • Nel 2026 ha già centrato tre successi: la Classica Camp de Morvedre, una tappa del Giro d’Italia e la classifica generale del Tour of Oman
  • In estate ha poi chiuso 4° alla Clasica di San Sebastian, 3° alla Clasica Castilla y Leon e 7° al Tour de Pologne

SPAIN CYCLING
SPAIN CYCLING
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Giulio Pellizzari

  • Nato a San Severino Marche nel 2003, è un altro dei giovani più promettenti del ciclismo italiano e corre, come Pellizzari, con la Red Bull-BORA-hansgrohe
  • Nel 2025 è arrivata la sua prima vittoria da professionista alla Vuelta a Espana anche se è stato il 2026 l’anno della sua consacrazione. Ha, infatti, vinto il Tour of the Alps, chiuso al terzo posto la Tirreno-Adriatico e il 2° al Tour of Slovenia
  • Ad agosto è arrivato un altro successo di tappa alla Vuelta a Burgos, terminata al 4° posto della classifica generale. 

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Diego Ulissi

  • Nato a Cecina in provincia di Livorno nel 1989, è un altro dei 'senatori' azzurri. Uno dei corridori con più grande esperienza, nel palmares vanta la vittoria in ben otto tappe al Giro d'Italia. 
  • Nel 2025 ha coronato anche il sogno di vestire, per due giorni, la maglia rosa. Sempre lo scorso anno ha vinto il Giro dell'Appennino e la seconda tappa della Settimana Coppi e Bartali, la terza tappa e la classifica generale del Giro d'Austria

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Marco Frigo

  • Classe 2000, il passista-scalatore è professionista dal 2023, anno in cui disputa il suo primo Giro d'Italia, sfiorando la vittoria con un 3° posto di tappa sul Colle Braida. La consacrazione arriva nel 2025 grazie alla  vittoria nella 3ª tappa del Tour of the Alps. Pochi mesi dopo indossa la maglia azzurra e conquista l'argento europeo nella staffetta mista. 
  • Nel 2026 si trasferisce alla formazione NSN Cycling Team, dove esordisce al Tour de France. 
  • Ha già siglato un accordo pluriennale che lo porterà a correre con la UAE Team Emirates dal 2027.

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Alessandro Pinarello

  • Nato a Conegliano nel 2003, lo scalatore passa al professionismo a soli 19 anni nel 2022 con la maglia della Bardiani CSF Faizanè. Nel 2025 ottiene ottimi piazzamenti tra i professionisti, chiudendo 4° al Giro della Toscana e 6° al Giro di Romagna.
  • La svolta si concretizza nel 2026 con il passaggio nel World Tour alla NSN Cycling Team. Disputa una fantastica Tirreno-Adriatico 2026, chiusa nella top 10 generale, pochi giorni dopo in Spagna conquista la 5ª tappa del Gran Camiño 2026 sul traguardo del Monte Trega.
  • In estate brilla anche nel nord Europa, conquistando un altro podio di rilievo con il 3° posto all'Arctic Race of Norway 2026.

Ciclismo - Giro d'Italia 2026 - Stage 18
Ciclismo - Giro d'Italia 2026 - Stage 18
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La prova in linea élite femminile

  • La prova élite femminile in linea si correrà sabato 3 ottobre con lo stesso percorso degli uomini, ma avrà solo tre giri del circuito finale invece di cinque. 
  • Si tratta di un dislivello di 1698 m per una lunghezza complessiva di 141.9 km. Di seguito le convocate azzurre:
  • Francesca Barale 
  • Letizia Borghesi 
  • Eleonora Camilla Gasparrini 
  • Elisa Longo Borghini
  • Gaia Masetti  
  • Soraya Paladin  
  • Silvia Persico 
  • Debora Silvestri 

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Elisa Longo Borghini

  • Nata a Ornavasso nel 1991, è una delle azzurre più vincenti di sempre. In carriera ha vinto due volte il Giro d'Italia Women, nel 2024 e nel 2025, oltre al Giro delle Fiandre, alla Parigi-Roubaix e alla Strade Bianche
  • Numerosi anche i titoli italiani e le medaglie in azzurro.  In questa stagione ha centrato diversi importanti risultati vincendo lo UAE Tour Women e una tappa al Giro d'Italia Women che chiuso al 4° posto, ma, soprattutto, è arrivata terza al Tour de France femme 2026. 
  • A Montreal ha vinto il bronzo nella prova in linea e l'oro nella staffetta mista

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Gara maschile in linea Under 23: i convocati

  • Michele Bicelli 
  • Roberto Capello 
  • Stefano Masciarelli
  • Nicolas Milesi 
  • Matteo Scalco 
  • Simone Zanini

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Gara femminile in linea Under 23: le convocate

  • Eleonora Ciabocco 
  • Chantal Pegolo
  • Gaia Segato 
  • Giada Silo 

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Prova maschile in linea Junior: i convocati

  • Enrico Andrea Balliana 
  • Alessandro Battistoni
  • Brandon Davide Fedrizzi 
  • Patrik Pezzo Rosola
  • Marco Andrea Pierotto 
  • Marco Zoco

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Prova femminile in linea Junior: le convocate

  • Azzurra Ballan 
  • Elisa Bianchi 
  • Rachele Cafueri 
  • Alessia Orsi 
  • Giorgia Pellizotti 
  • Matilde Rossignoli 

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Cronometro maschile élite: i convocati

  • Il percorso è uguale per tutte le prove a cronometro: un solo giro del circuito di Sencur. Data la presenza dello strappo di Mozjanca, il percorso non è particolarmente adatto agli specialisti. Per vincere, bisogna avere (anche) un buon passo in salita. 
  • Tutte le cronometro individuali sono fissate mercoledì 7 ottobre, ultimo giorno della rassegna continentale. 
  • Assente Filippo Ganna (impegnato a metà ottobre nei Mondiali su pista), ecco i convocati:
  • Mattia Cattaneo
  • Marco Frigo

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Cronometro femminile élite: le convocate

  • Elisa Longo Borghini 
  • Monica Trinca Colonel 

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Cronometro maschile Under 23: i convocati

  • Roberto Capello 
  • Nicolas Milesi 

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Cronometro uomini junior: i convocati

  • Enrico Andrea Balliana 
  • Patrik Pezzo Rosola 

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Cronometro donne junior: le convocate

  • Maria Acuti 
  • Linda Rapporti 

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Mixed Relay (Staffetta mista) junior: i convocati

  • Azzurra Ballan 
  • Elisa Bianchi 
  • Matilde Rossignoli 
  • Enrico Andrea Balliana 
  • Brandon Davide Fedrizzi 
  • Patrik Pezzo Rosola 

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Mixed Relay (staffetta mista) élite: i convocati

  • Elisa Longo Borghini 
  • Monica Trinca Colonel 
  • Alessia Vigilia 
  • Mattia Cattaneo
  • Marco Frigo 
  • Matteo Sobrero

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